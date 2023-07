VILLAGE DE LA FORMATION : Rendez-vous ce vendredi 28 juillet de 14h à 19h sur le parking de Galisbay !

Organisé dans le cadre du dispositif « La Caravane de l’emploi 2023 », le Village de la Formation est destiné à celles et ceux qui recherchent une formation qualifiante ou diplômante et qui souhaitent s’engager dans un parcours de professionnalisation et d’accès à l’emploi.

Des navettes gratuites sont mises à disposition :

– 2 rotations de Quartier d’Orléans à Galisbay à 13h00 et à 16h45;

– Arrêts : Belle Plaine (entrée de la cité), Maison France Service, station essence, Spring (ancienne gendarmerie), Cul-de-Sac (Car Wash), Grand-Case (RN7 Car Wash), Rambaud (en face E Center), Cripple Gate (pizza Assouane), entrée Friar’s Bay.

– 1 rotation de Sandy Ground à Galisbay à 15h00;

– Arrêt : terrain de basket et entrée du pont.

LISTE DES FORMATIONS ET ATELIERS DE TRAVAUX PRATIQUES :

Animateur loisirs tourisme option vannerie + anglais renforcé + immersion dans la Caraïbe,TP technicien d’équipement et de maintenance de piscines, Guide accompagnateur touristique + permis bateau, Concepteur de produits touristiques, Pilote de drone, Scénographie numérique et mapping vidéo, Artisanat et aménagement urbain à St-Martin,TP couturier d’ameublement + création d’entreprise, Bijouterie d’assemblage + création autour du patrimoine, Piqueur en maroquinerie + tannage de peaux de poissons, Cordonnerie traditionnelle et rénovation d’articles en cuirs, Transformation de la mer, Lutte contre l’illettrisme contractualisé avec un secteur professionnel, Réappropriation des compétences de base, Préparation à l’apprentissage et préparation à la formation, Pré-qualification aux métiers du sanitaires et sociales, Agent polyvalent de marina, Ouvrier de matériaux composites, Electricien électronicien nautique, Agent de bord maritime, Français langue étrangère, Remise à niveau, Alphabétisation, TOEIC, Validation des acquis de l’expérience (VAE) du CAP au BTS, Peintre nautique, Transport de marchandise, FIMO + transport de passagers, Permis poids lourd, BTS systèmes constructifs bois et habitat, BTS gestion et comptabilité, Attestation d’aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes.

Pour les personnes en situation de handicap :

– Employé administratif et d’accueil;

– Comptable assistant;

– Secrétaire assistant médico-social;

– Secrétaire comptable;

– Négociateur technico-commercial…

