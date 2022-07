Evénement : Qui sera élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy ? Réponse le 29 juillet !

C’est à la Villa Les Jardins de Bellevue que se déroulera le vendredi 29 juillet l’élection de Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy. Neuf jeunes filles sont candidates pour l’écharpe tant convoité synonyme de participation à l’élection Miss France 2023.

Pour rehausser l’élégance de la soirée, le Comité Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy qui fêtera ses 10 ans d’existence aura l’honneur d’accueillir Diane Leyre, Miss France 2022 avec à ses côtés Naîma Dessout, Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy 2021 ainsi que des artistes de renom tels que Thierry Cham, Kenyo Baly et Roxsy.

Lors du concours, les 9 candidates se produiront sur le thème « The Walk of Fame » qui fera revivre la magie des films iconiques, sous les yeux des nombreux invités et des personnalités. Un cocktail avec animation musicale clôturera la soirée.

Le vendredi 29 juillet, une candidate pourra croire en son rêve. Celui de prendre la direction de Châteauroux le 18 décembre pour l’élection de Miss France 2023 et surtout celui de vivre des semaines qui marquent toute une vie, quel que soit le résultat. _AF

• Les candidates :

N°1 – Andréa Aladin (22 ans, 1m70)

N°2 – Dana Tordjman (20 ans, 1m77)

N°3 – Kitana Peter (22 ans, 1m72)

N°4 – Bédelya Hunt (24 ans, 1m71)

N°5 – Henriette Constandinou (20 ans, 1m74)

N° 6 – Chelsea Hodge (19 ans, 1m75)

N°7 – Tessier Inès (19 ans, 1m70),

N°8 – Cassandre Martin (23 ans, 1m71)

N°9 – Anna Tretiacoff (non participante)

N°10 – Oeggerli Anaïs (19 ans, 1m74).

4 vues totales, 3 vues aujourd'hui