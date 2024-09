Ligne Paris/SXM : le point avec le député Frantz Gumbs

Engagé sur la question de l’aérien, le député de SBH et SXM se mobilise pour de meilleures dessertes aériennes aux tarifs justes.

Depuis son courrier relatif à l’annulation des reprises des liaisons directes entre Paris-Orly et SXM Juliana par Air Caraïbes, Frantz Gumbs fut informé par la présidente de la compagnie de l’inévitabilité de cette décision au regard de facteurs économiques ne garantissant pas le succès commercial de la ligne. Pour autant, Air Caraïbes entend améliorer la connectivité entre Paris et SXM Grand-Case via Pointe-à-Pitre. Récemment, le Directeur régional d’Air France KLM présentait à Frantz Gumbs les avancées du groupe. Parallèlement au renforcement de la desserte SXM=Paris/SXM=Amsterdam entre mi-décembre et mars, la compagnie prévoit des campagnes de promotion sur la destination et a revu à la baisse le prix d’appel (vendu en nombre limité). Il n’échappe pas pour autant qu’Air France conserve son monopole sur le réseau transatlantique entre Paris et SMX Juliana : « Cette situation ne doit pas se faire au détriment des habitants de SBH et SXM » précise le député qui apprenait en avril dernier que le tarif spécial appliqué aux familles endeuillées n’était pas disponible de/vers SXM et de/vers SBH avec Air France. Ayant alerté les responsables sur cette situation inégalitaire, l’anomalie est désormais corrigée : « Ce qui s’applique à l’un doit s’appliquer à tous » conclut Frantz Gumbs. _Vx

