TRANSPORT AÉRIEN : Le député Frantz Gumbs annonce de bonnes nouvelles en perspective

Sur le sujet sensible du prix des billets dans l’aérien régional et transatlantique, le député Frantz Gumbs s’est exprimé en détails ce lundi 8 avril, confirmant son optimisme et sa confiance pour l’avenir.

Depuis plusieurs mois, le député de la circonscription de SBH et de SXM affirme suivre de près le dossier. Face à un prix du transport aérien exorbitant, Frantz Gumbs a sollicité et obtenu des entretiens avec les responsables des compagnies Air France et Air Caraïbes : « J’ai exposé à mes interlocuteurs le point de vue des passagers qui résident dans nos îles. La suspension, en décembre 2022, des liaisons entre Paris Orly et St Maarten Princess Juliana a placé Air France dans une situation de monopole ». En 2023, les tarifs ont explosé sur le transatlantique mais aussi le régional suite à la liquidation judiciaire du groupe Caire laissant Air Caraïbes seule à bord. Le député a donc cherché à savoir si l’une et l’autre compagnie avaient en perspective une évolution des prix plus favorable à nos habitants : « Chacun des entretiens s’est déroulé de manière cordiale et sérieuse. Chacune des compagnies a tenu à expliquer les raisons de l’augmentation des coûts ». Les explications sont les suivantes : premièrement, la crise sanitaire de 2020 a eu un impact très négatif sur leur trésorerie, c’est une des raisons de la suspension des vols Air Caraïbes vers la partie néerlandaise. Deuxièmement, le contexte de crise internationale, et donc la conjoncture économique, a complexifié les chaines d’approvisionnement avec pour conséquence la hausse des prix des carburants. Et enfin, le départ d’une des compagnies s’est traduit pour une offre de sièges faible par rapport à la demande, ce qui renchérit les prix. « Air France dispose d’avions de plus grande capacité, qu’elle ne peut pas utiliser en raison de la courtesse de la piste de l’aéroport de Princess Juliana. De même sur le régional, Air Caraïbes ne peut pas remplir son ATR 72 compte tenu de la piste d’atterrissage trop courte à Grand-Case. Que faire alors ? » s’interroge Frantz Gumbs. Et de poursuivre : « D’abord, pour répondre à la demande, notamment à celle qui est plus forte selon les saisons, Air France assurera deux vols quotidiens vers Paris et un 3ème vers Amsterdam, l’hiver prochain, ce qui est non négociable, notamment pour les personnes venant des provinces françaises. D’autre part, des relations solides sont entretenues avec LADOM (Agence de l’outre-mer pour la mobilité ndlr), qui a de son côté fait évoluer les conditions d’éligibilité pour les étudiants mais aussi celles de son dispositif « grand public » d’Aide à la Continuité Territoriale (ACT) ». En parallèle, deux études sont en cours, une sur le coût du fuel car l’obligation de faire le plein à Saint-Martin impacte le prix des billets, et la seconde concerne la contrainte liée à la taille de la piste qui impose l’utilisation d’avions d’une moindre capacité que ceux pour les lignes de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. À propos d’Air Caraïbes, le député indique que la compagnie tient à son ancrage dans la zone Caraïbes en voulant offrir ce qu’il y a de mieux aux populations : « Ces derniers temps, la demande est supérieure à l’offre, la compagnie a fait face à des difficultés. Pour autant, je suis très optimiste et confiant sur les prochaines annonces de la compagnie qu’il s’agisse du régional ou même du transatlantique. C’est aussi, par railleurs, mon sentiment pour Air Antilles ». _Vx

St Barth Executive lance ses premières lignes régulières SBH – PTP

Frantz Gumbs se réjouit de l’inauguration des premières lignes régulières de la compagnie aérienne St Barth Executive basée à l’aéroport Rémy de Haenen reliant Saint-Barthélemy à la Guadeloupe : « Je salue la mobilisation de la compagnie St Barth Executive, qui va ouvrir la ligne Saint-Barthélemy/Pointe-à-Pitre, à compter du 15 avril, à raison d’un aller-retour quotidien dans un premier temps ». À partir de mi-juin, St Barth Executive renforcera ces vols par un tout nouveau service de navette nommé Air Inter Iles, avec une flotte dédiée composée de 3 avions TECNAM P2012 STOL de dernière génération, entièrement neufs, pouvant accueillir jusqu’à 9 passagers. La compagnie ne s’arrête pas là, pour la liaison St-Barth/San Juan (Porto Rico), les vols débuteront le 16 mai 2024, avec deux rotations quotidiennes opérées en Pilatus PC12-NGX sur des vols pouvant accueillir jusqu’à 6 passagers. St Barth Executive présentera à la presse ce jeudi 11 avril son programme de développement à venir. Détails dans une prochaine édition.

