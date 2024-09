Rotary Club : des livres à petits prix

Le Rotary Club Saint-Martin Nord organise sa Foire Aux Livres 2024 ce samedi 14 septembre, de 8h à 12h, sur la Place du Marché à Marigot. Cet événement vise à lever des fonds pour soutenir un projet d’intérêt général local.

Offrant une large sélection de livres d’occasion à petits prix, la foire aux livres annuelle du Rotary Club local est destinée à encourager la lecture chez les jeunes comme chez les adultes, tout en soutenant une cause solidaire. Une ambiance conviviale et de l’animation musicale accompagneront cette matinée dédiée à la culture et à la générosité. Tous les livres ont été donnés dans le cadre d’une démarche participative, renforçant l’esprit de solidarité. En 2023, les fonds récoltés ont permis l’achat d’un lit pour accompagnants au service pédiatrie du centre hospitalier Louis Constant Fleming. Ce samedi 14 septembre de 10h30 à 11h30, l’auteure locale Joselyne Arnell proposera, en français et en anglais, une lecture d’extraits de son nouveau livre, une compilation des contes d’Anansi l’araignée, personnage emblématique de la tradition caribéenne. L’ouvrage, prévu en publication pour fin 2024, vise à transmettre l’art du conte aux générations futures. Toute l’équipe du Rotary Club Saint-Martin Nord, fondé le 10 juin 1988, compte sur votre présence et votre soutien. RDV ce samedi 14 septembre dès 8h sur le front de mer de Marigot. _Vx

Infos : +590 690 17 00 04 – contact@rcsmn.fr

