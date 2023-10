Franc succès pour la 1ère édition du Salon des Animateurs

Dans le cadre de leur formation du Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport – Développement de projets, Territoires et Réseaux (DE JEPS DTR) mise en place par la Collectivité, Claudine Daisy, Annia Syvrain et Joël Hyman organisaient le premier salon des animateurs à l’école Hervé Williams.

L’ambiance était à la fête dans la cour de l’établissement scolaire de Concordia en cette matinée du samedi 23 septembre dernier. Avec pour volonté de mettre en valeur le travail des accueils scolaires et de mettre en relation les parents d’élèves et les agents, le trio formé par Claudine Daisy, Annia Syvrain et Joël Hyman de la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) concrétisait le projet combiné du salon des animateurs dont les trois objectifs étaient la valorisation du métier d’animateur, une meilleure cohésion d’équipe et l’intégration des partenaires associatifs. En proposant des jeux extérieurs, des expositions comme les œuvres réalisées dans le cadre du concours Crazy Hat, des mini ateliers manuels et des animations dont une danse des enfants, l’équipe organisatrice se réjouit de cette première édition qui comptait une belle affluence : « Nous avons eu la participation d’au moins une cinquantaine de parents et nous avons déjà commencé à avoir des discussions pour la prochaine édition ». La 3ème vice-présidente de la Collectivité et présidente de la CTOS, Dominique Démocrite Louisy, et le directeur de la CTOS Bryan Kenroy étaient également présents lors de la manifestation. Une quinzaine de stands étaient disposés dans la cour, tenus par les différents accueils périscolaires de la CTOS et les associations partenaires dont Nature is the Key et Fit 4 You. Grâce à ce premier salon, un réseau des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) s’est lancé pour que les partenaires de l’évènement deviennent des acteurs sur le territoire en partenariat avec le service périscolaire. L’accueil périscolaire est souvent perçu comme une « simple » garderie, les parents ont découvert au travers de cette action que l’accueil de leurs enfants prend une toute autre dimension, que ce soit en termes d’encadrement et d’accompagnement. En portant des valeurs comme la reconnaissance, le travail d’équipe, la nutrition saine et la pratique du sport, Claudine, Annia et Joël réussissent leur pari avec brio. La première édition du Salon des Animateurs est un succès, amplement mérité. _Vx

Récup’ : Offrez une seconde vie à vos matériels scolaires inutilisés

Les accueils périscolaires de la CTOS sont en perpétuelle recherche de matériels scolaires (feuilles, peintures, pinceaux, feutres, crayons), matériels et accessoires pour confectionner des bijoux, matériels de couture (aiguilles, fil, tissus), albums jeunesse, livres, BD, CD, documentaires, jouets, peluches. Ces dons permettront aux équipes de constituer des malles pédagogiques sur les différents accueils au bénéfice des enfants. Merci de déposer vos articles au périscolaire des écoles maternelles et élémentaires.

