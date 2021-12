CROISIERE : Près de 90 paquebots font l’objet d’une enquête par le CDC américain

Environ une centaine de paquebots croisant dans les eaux américaines ont reporté des cas suspects ou confirmés de Covid-19 à bord auprès du CDC, le center for Disease control and Prevention aux Etats-Unis conformément à la réglementation.

Le CDC détermine si une enquête est nécessaire ou non afin de déterminer les causes de la contamination selon des seuils prédéfinis. En fonction des informations, le CDC attribue un code couleur aux paquebots : vert pour ceux qui n’ont pas reporté de cas, orange si des cas sont reportés et leur nombre est inférieur au seuil, rouge s’il est supérieur et jaune si le nombre a été supérieur au seuil limite.

Le CDC indique également sur son site internet s’il réalise des enquêtes, si celles-ci sont terminées. A ce jour, près de 90 paquebots font l’objet d’une enquête. La plupart des compagnies de croisières sont concernées (Carnival Corporation, Walt Disney Company, Genting Hong Kong Limited, MSC Cruise management UK Limited, Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Viking Cruises, etc.)