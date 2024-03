ABATTOIR : Réhabilitation des infrastructures et montée en compétence du personnel

La structure a fermé ses portes pour 14 mois de travaux. Cette période transitoire est mise à profit pour rénover les infrastructures et moderniser les services, à travers notamment la construction d’un atelier de découpe et de conditionnement de la viande. Elle va également permettre à EGEA, l’Établissement de gestion et d’exploitation de l’abattoir de Saint-Martin, d’accompagner la formation de son personnel.

En janvier dernier, Valérie Fonrose, présidente de l’abattoir de Saint-Martin, avait tenu le public informé de la situation réelle de l’abattoir et des mesures correctives nécessaires à l’obtention d’un agrément sanitaire ferme et définitif. La Collectivité s’est ainsi engagée à réaliser 1.675.210 € de travaux cofinancés par le fonds européen FEADER. Ces travaux concernent la réhabilitation et la montée en gamme des locaux existants et la construction d’une extension composée d’une chambre de maturation et d’un atelier de découpe et de conditionnement. Valérie Fonrose a souhaité qu’un accompagnement financier soit mis en place au bénéfice des éleveurs durant la période de travaux. Ainsi, deux aides aux éleveurs ont été votées par le Conseil exécutif à savoir l’aide pour garder les animaux sur pied le temps des travaux et celle à l’engraissement permettant d’augmenter le poids vif des animaux. Le plan de réhabilitation prévoit aussi la montée en compétences des deux employés de la structure EGEA. Ces derniers ont fait leur rentrée à l’École Nationale Supérieure des Métiers de la Viande (ENSMV) à Paris, le 4 mars 2024. Cette formation qui permet d’obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle de Technicien Boucher Artisanal s’étale sur 12 mois avec des alternances en entreprise, soit 46 semaines de formation au total. À l’issue de cette formation et des travaux de réhabilitation en cours, l’abattoir sera en capacité d’abattre du bétail dans le respect des normes européennes et de proposer des viandes locales (bovine, caprine, ovine et porcine) transformées et préparées, prêtes pour la vente. Au-delà des missions d’abattage, EGEA ambitionne de fabriquer des produits élaborés ‘prêts à cuire’. « L’abattoir s’engage donc dans une période de 14 mois de travaux de remise aux normes et de formation professionnelle dans l’objectif de proposer un outil de pleine capacité répondant aux attentes des éleveurs de Saint-Martin », indique la présidente Valérie Fonrose. _Vx

