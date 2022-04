Micro-trottoir : « Qu’avez-vous prévu pour ce long week-end Pascal ? »

« Alors pour nous, ce sera du camping ! On a déjà planté la tente sur la plage, installé tout ce dont on a besoin, on attend ça chaque année, c’est complètement différent et ça casse le quotidien. On est en famille, entre amis, moi, ça me reconnecte avec la nature, c’est apaisant… enfin, sauf quand il pleut trop longtemps ! En vrai, on se retrouve à plusieurs pour faire du camping. Mais on fait attention aussi à bien nettoyer la plage tous les jours et surtout en partant. Ça nous est déjà arrivé de devoir ramasser des déchets qui ne sont pas à nous parce que certaines personnes s’en fichent mais je ne veux pas élever mes enfants comme ça. Si la plage nous accueille, il faut la respecter. » Shayna

« Je vais emmener mes nièces à la chasse aux œufs aquatique, ce sera leur première fois et ça change un peu de la chasse aux œufs qu’on fait d’habitude dans le jardin. On en profitera pour passer la journée sur la plage avec le reste de la famille, pour une fois que tout le monde est là, il ne faut pas passez à côté. On célèbre Pâques tous les ans, c’est la fête la plus importante pour nous, c’est aussi l’occasion de se rassembler et d’être reconnaissant de ce que nous avons, d’être tout simplement réunis et en bonne santé. J’aime particulièrement le repas en famille qu’on prépare tous ensemble, c’est un peu comme si le temps s’arrête, où il n’y a plus le stress du travail ou de l’école, ça me ressource toujours ! » Estelle

« J’aimerais bien faire une sortie bateau ou en jet ski parce que personne dans mes proches n’en a jamais fait. Et comme Pâques, c’est toujours un peu spécial pour nous parce que c’est un long week-end mais il y a une ambiance que j’aime depuis que je suis tout petit, c’est difficile à expliquer, on est vraiment tous liés, c’est moins stressant que Noël mais tout aussi important. Je vais faire une nuit sous les étoiles avec les copains aussi, c’est notre rituel chaque année, on organise toujours une chasse aux œufs et même si on est plus grands maintenant, on va continuer de le faire ! En tout cas, joyeuses Pâques à tout le monde ! » Lori

« On va se laisser vivre et improviser selon nos envies. On va très probablement faire une chasse aux œufs avec les copains du quartier et fabriquer les paniers avec les enfants, les mettre en peinture et les décorer parce que ça fait aussi partie de la récompense. Pas de panier, pas de chasse, c’est la règle dans la famille ! Je ne chasse plus les œufs même si j’en grignote toujours un ou deux mais je confectionne mon panier chaque année, et avec des feuilles de cocotier s’il vous plait ! » Yannick

Joyeuses Pâques à tous !

