RUNNING « Saint-Martinoise Girls » : les filles des écoles primaires et collèges en forme olympique !

Près de 140 filles des écoles primaires et des collèges du territoire ont pris le départ mercredi dernier de la « Saint-Martinoise Girls », un évènement sportif devenu incontournable au fil des ans sur Saint-Martin.

Les jeunes sportives devaient réaliser un parcours de 2km en courant entre Galisbay et le Front de Mer de Marigot. De vives émotions, une réelle satisfaction et une grande fierté furent partagées à l’arrivée sous les encouragements des éducateurs et des parents.

Au chapitre des résultats, on retiendra la belle performance de l’école Clair Saint-Maximin qui réalise le triplé chez les CM1.

L’Avenir Sportif Club de Saint-Martin, organisateur de la course 100% féminine remercie Dahlia’s Fitness Workout qui a mené de main de maître l’échauffement et la zumba, Kathy Africa pour la tombola, Alain Gros-Désormeaux, président du Comité Territorial Olympique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et parrain de l’épreuve, les différents partenaires présents cette année sans oublier bien sûr les écoles et collèges pour leur participation. _AF

Les résultats :

CM1 (2 km) :

1ère : A. Lake (école Clair Saint-Maximin)

2ème : C. Flanders (école Clair Saint-Maximin)

3ème : A. Cyrillien (école Clair Saint-Maximin)

CM2 (2 km) :

1ère : K. Boutin Corea Kathia (école Omer Arrondell)

2ème : D. Roberts (école Clair Saint-Maximin)

3ème : P. Bizet (école Clair Saint-Maximin)

Classe de 6ème (2 km) :

1ère : L. Mercadier (Collège Roche Gravée de Moho, Quartier d’Orléans)

2ème : C. D’Quanda (collège Soualiga)

3ème : J. Hernandez Adames (collège Mont des Accords)

Classe de 5ème (2 km) :

1ère : N. Boucaud (collège Soualiga)

2ème : Y. Cabrera (collège Mont des Accords)

3ème : J. Creusot (collège Mont des Accords)

