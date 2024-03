SOCIÉTÉ / Logement et BTP : les défis d’un modèle à renouveler

Le séminaire logement/BTP organisé par le Medef de Saint-Martin samedi 2 mars aura permis de mettre en exergue les préoccupations des professionnels du secteur, en présence d’Hervé Mariton, ancien ministre et président de la Fédération des Entreprises des Outre-Mer (FEDOM).

Dans le secteur du logement sur le territoire de Saint-Martin, le prix du mètre carré est de 22€. Avec 13.000 ménages comptabilisés dont 50% avec enfants, l’offre de logement est clairement insuffisante. Lors du séminaire, les chiffres résultant de la première analyse effectuée par l’Institut Territorial de la Statistique et des Études Économiques (ITSEE) ont été à nouveau présentés (voir notre édition du 12 février 2024) : 17157 logements recensés en 2019 dont 75% de résidences principales, 15% de logements vacants et 10% de résidences secondaires. Face à ce constat et aux stigmates liés aux catastrophes naturelles dont le territoire souffre encore, Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité, déclarait qu’il était « presque impossible que la COM puisse faire face à tout ce qu’il faut faire ». Les problématiques récurrentes dans le secteur du logement et du BTP étaient plus que jamais au cœur du débat, comme en atteste l’intervention de Jean-Paul Fischer qui met en lumière la sociologie du territoire : « Aujourd’hui, le système de production de logement selon le modèle économique est à bout de souffle. 16 logements sociaux ont été construits à Saint-Martin depuis 2017 contre 180 logements en 2022 en Guadeloupe et 300 en 2023. Le coût, la raréfaction du foncier et l’inflation du coût de construction ne sont pas des facteurs majeurs de la crise mais plutôt un désengagement progressif de l’État avec en toile de fond la suppression de la défiscalisation et l’absence de politique d’aménagement du territoire ». Constatation partagée par Rudy Alexandre, directeur des Services Opérationnels de la Semsamar, qui appelait les politiques à définir les zones à développer dans le plan d’aménagement (extension centre-ville/logement social ou de luxe, pistes cyclables) « en posant des éléments structurants sur la table » afin de mieux maîtriser et prévenir les risques.

La situation du logement des salariés pour Eve Riboud, directrice générale de Dauphin Telecom, est alarmante, rappelant qu’il y a 15 ans d’attente pour un logement à loyer modéré. En seconde partie du séminaire, la question des assurances et des banques fut évoquée : dommage ouvrage ou décennale 30 à 50% plus cher en outre-mer, retrait progressif des compagnies et refus d’assurance (agriculture/pêche, hôtellerie/restauration en bord de mer, plaisance), absence de couverture d’assurance pour certains installations (piscines, panneaux photovoltaïques) ou risques (sargasses), +35% de taux d’endettement avec des crédits n’excédant pas 25 ans. La longue liste des préoccupations des professionnels et des constats inquiétants est désormais connue des officiels et de la FEDOM. À suivre… _Vx

