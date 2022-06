ART : Cinq artistes peintres ce samedi 25 juin à la librairie du Bord de Mer 

A l’initiative de l’Association « Tournesol », un vernissage mettant à l’honneur cinq artistes peintres locaux est organisé ce samedi 25 juin de 8h30 à 13h à la Librairie du Bord de Mer à Marigot.

Les nombreux passionnés d’art sur l’île pourront admirer les œuvres de Elijah Van Putten, Dieulando Fiacre, Naïma Steven, Jessy Laville et Laurie Emile. A noter que les tableaux de Elijah Van Putten, autiste et accompagné au sein de l’association « Tournesol » seront en vente. Un pourcentage des bénéfices reçu par l’artiste sera reversé à l’Association Saint-Martin Santé afin d’effectuer l’achat d’un Vélo Smoothie Cyclo Juice.

Le souhait de l’association « Tournesol » est d’organiser plusieurs vernissages dans l’année afin de promouvoir la culture de l’art sur l’île, créer un espace d’échange et de rencontre autour de la culture de l’art, sortir de l’atelier pour confronter son art au monde extérieur, fidéliser son réseau et sa communauté locale et enfin, provoquer les opportunités, les projets et les rencontres. _AF

