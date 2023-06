ASSOCIATION : 6 425 euros récoltés lors du dîner de charité d’Art For Science

Le 8 juin dernier, l’association Art For Science organisait son premier dîner de charité au restaurant l’Oursin à la Samanna. Retour sur cette soirée mémorable célébrant l’art, la gastronomie et la générosité.

Outre l’alléchant menu signé par le chef doublement étoilé au Michelin, Marcel Ravin, les convives ont découvert les œuvres d’artistes saint-martinois dont une dizaine d’entre eux étaient présents lors de la grande soirée caritative lancée pour la première fois par l’association Art For Science.

L’objectif de cet évènement inédit fut double : récolter des fonds pour le programme Art For Science Kids & Young et soutenir les artistes talentueux de Saint-Martin. Les cinquante participants ont assisté à la présentation des artistes, des histoires qui se cachent derrière leurs œuvres et découvert davantage le travail mené par l’équipe d’Art For Science portée par Mélanie Dal Gobbo dans le domaine des bienfaits de l’art sur le cerveau. Cette première édition a rencontré un franc succès grâce à la générosité sans faille des invités en récoltant la somme impressionnante de 6 425€ entre la vente des œuvres d’art et la billetterie du dîner de charité. Forte de cet exploit, l’association compte bien remettre ça le 1er décembre 2023 avec un second dîner de charité dont le menu sera dévoilé en novembre prochain. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. _Vx

Infos : https://www.artforscience.eu

Inscriptions au prochain dîner de charité AFS le 1er décembre 2023 :

https://urlz.fr/mjPb

363 vues totales, 363 vues aujourd'hui