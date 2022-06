Covid-19: Le nombre de nouveaux cas est stable depuis trois semaines

Au cours des trois dernières semaines, le nombre de nouveaux cas de covid-19 confirmés par Santé Publique France est de l’ordre de 76 par semaine à Saint-Martin. La semaine dernière, 77 cas ont été recensés, 75 et 76 les deux semaines d’avant. Parmi les 77 personnes positives, 39 étaient âgées de 0 à 44 ans, 21 de 45 à 64 ans et 17 de 65 ans et plus.

«Les nouvelles contaminations restent stables dans un contexte de recours au dépistage en diminution. Toutefois, le taux de positivité a augmenté de 2,5 points pour atteindre

8,9 % », précise SPF. Entre lundi et mercredi, 55 personnes ont déjà été testées positives. Une nette augmentation de l’activité en médecine en ville a été observé la semaine dernière. Le nombre hebdomadaire de consultations pour infections respiratoires aiguës était de 260 contre 155 la semaine d’avant.

Il y a deux semaines, un décès a été reporté. Cela porte à 64 le nombre de résidents morts du covid-19 depuis le début de la pandémie.

Au sujet de la vaccination, 14 440 personnes âgées de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose, soit 50,8 % de la population concernée.

