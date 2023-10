SINT MAARTEN / 8ème édition de la Pink Sunset Sail : beaucoup de monde réuni pour la même cause !

Aqua Mania Adventures a organisé la 8ème édition de la Pink Sunset Sail le 30 septembre dernier, marquant le début du mois de sensibilisation au cancer du sein.

Accueillant plus de 150 participants, cet événement a poursuivi sa mission de sensibilisation et de soutien aux fondations locales dédiées à la sensibilisation au cancer du sein.

Cette année, le Pink Sunset Sail a récolté la belle somme de 5 527 dollars grâce à la vente de billets et à sa populaire tombola. Les bénéfices seront reversés aux fondations Elektralyets et Positive, toutes deux dédiées à la sensibilisation au cancer du sein et à l’encouragement du dépistage précoce chez les femmes et les hommes du territoire. L’événement a rassemblé 150 participants enthousiastes, répartis entre le catamaran à voile populaire d’Aqua Mania, le Tango, et l’Eagle IV d’Out Island Charter, et embarqués pour une navigation côtière de 90 minutes le long du magnifique littoral de Saint-Martin. Les participants se sont empressés d’acheter des billets de tombola pour avoir une chance de gagner des prix fabuleux, généreusement sponsorisés par de nombreuses entreprises locales.

Michele Korteweg, organisatrice de l’événement au nom d’Aqua Mania Adventures, a fait part de ses réflexions sur la popularité croissante de la Pink Sunset Sail : « Ce événement continue de prendre de l’ampleur chaque année. Sincèrement, nous avons été ravis d’accueillir de nombreux nouveaux invités, locaux et de passage sur l’île. L’événement ne se contente pas de rassembler les gens pour une soirée agréable, il sert aussi de plateforme éducative pour sensibiliser au dépistage précoce. De nombreuses entreprises ont également mobilisé leur personnel pour participer, que ce soit dans le cadre d’une sortie d’équipe ou pour montrer leur soutien au mois de sensibilisation au cancer du sein. Le don par Out Island Charter de son catamaran est un autre exemple fantastique de la manière dont les entreprises locales peuvent contribuer à l’événement, puisqu’il a permis d’augmenter le montant de la contribution pour les fondations. Nous espérons que ce soutien indispensable se poursuivra dans les années à venir ». _AF

