Comme prévu, les effets de la tempête tropicale « Philippe » se sont faits ressentir dans la nuit de mardi à mercredi à Saint-Martin, d’importants cumuls d’eau ayant été enregistrés sur l’ensemble du territoire.

Suite au passage non loin des Iles du Nord de la tempête tropicale « Philippe », des pluies intenses se sont abattues tout au long de la nuit de mardi à mercredi sur les Iles du Nord sans faire heureusement de blessés, ni de dégâts.

Dans son bulletin publié hier matin, Météo France faisait état de cumuls de pluie mesurés pendant la nuit : 85 mm à Marigot (dont 54 mm entre 18h et 21h) et 79 mm à Grand-Case (dont 56 mm entre 19h et 22h).

Hier matin, les automobilistes n’ont pas éprouvé trop de difficultés à circuler, le réseau routier n’ayant pas été trop impacté par les fortes pluies.

Par mesure de précaution et sur décision du préfet, Vincent Berton, les établissements scolaires (écoles maternelles et primaires, collèges et lycées) sont restés fermés mardi 3 et mercredi 4 octobre.

Un arrêté d’interdiction de la baignade et de la pratique d’activités nautiques a également été pris pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et ce jusqu’au jeudi 5 octobre à 6 heures.

Tout devait rentrer dans l’ordre ce matin avec le retour des élèves à l’école. _AF

