Guadeloupe / Tempête Philippe : réaction du ministre en charge des Outre-Mer

Suite au passage de la tempête Philippe qui a particulièrement touché la région de Basse-Terre en Guadeloupe, Philippe Vigier, ministre en charge des Outre-mer, assure aux guadeloupéens qu’ils pourront compter sur la solidarité nationale.

L’homme politique en fonction depuis le 21 juillet dernier au poste de ministre chargé des Outre-mer s’est exprimé lors de son passage au 83ème Salon de l’Union Social pour l’Habitat (USH) à Nantes : « J’ai une grande compassion pour nos amis guadeloupéens qui sont en train de souffrir avec cette nouvelle catastrophe et quoi qu’il arrive, ils peuvent compter sur l’État qui est là, comme il a toujours été là. Nous étions là après Irma, comme à Saint-Martin. Aujourd’hui, chacun a bien compris que le dérèglement climatique était présent et que nos territoires ultramarins sont encore plus exposés, dans l’arc caribéen en particulier ». Sur le volet des actions à mettre en place pour aider la population touchée par le passage de la tempête Philippe, le ministre s’est dit à l’écoute des acteurs locaux afin d’être paré à agir : « Nous sommes prêts à déployer des moyens exceptionnels, en cas où il faudra le faire. Tous les actions ne se construisent pas seules. Elles se construisent dans le cas d’une co-construction. On associe les partenaires et nous voyons à deux les réponses à apporter ». Grâce au respect des consignes de sécurité, aucun blessé n’est heureusement à déplorer en Guadeloupe. Des pluies diluviennes se sont abattues durant la nuit de lundi à mardi, notamment dans le sud de Basse-Terre, où des véhicules se sont trouvés piégés par la soudaine montée des eaux. De nombreux éboulements et inondations ont eu lieu du côté de Trois-Rivières. Sur la marina de Rivière-Sens, la boue venue de la rivière en crue a ensablé les bateaux. Certains ponts ont plié sous le poids de l’eau. Quatre personnes ont été emportées par une coulée de boue mais ces dernières ont été secourues saines et sauves. D’après Météo France, il est tombé plus de 380mm de précipitations en l’espace de 27 heures à Vieux-Fort. 2.500 usagers ont été privés d’électricité et la distribution d’eau potable a été interrompue dans certaines communes en raison de la mise en arrêt de plusieurs usines. Des livraisons d’eau en palettes ont été organisées pour pallier au manque. _Vx

