Frais en baisse pour les vols entre Sxm, Saba, Statia, Aruba, Bonaire, Curacao

La Coopération des aéroports des Caraïbes néerlandaises (DCCA) est fière d’annoncer une initiative innovante visant à réduire les frais d’installation des passagers (PFC) pour les voyages inter-îles des îles ABC (Aruba, Bonaire, Curaçao) vers les Caraïbes néerlandaises. Cette initiative vise à renforcer la connectivité régionale et à rendre les voyages plus abordables pour les résidents et les visiteurs des Caraïbes néerlandaises.



Alignée sur le plan stratégique conjoint, cette initiative souligne la volonté de la DCCA d’améliorer la mobilité dans la région. En ramenant la PFC à 15 dollars par passager, les voyageurs bénéficieront d’une baisse du prix des billets, l’ajustement se reflétant clairement dans la répartition des tarifs des compagnies aériennes participantes. Les transporteurs néerlandais des Caraïbes, Divi Divi Air, Z-air et Winair, ont exprimé leur soutien et les redevances d’usage des installations pour les passagers seront répercutées sur le prix total de leurs billets d’avion.

La mise en œuvre se fera par étapes, en commençant par Curaçao et Bonaire en janvier 2025 et Aruba en février 2025. La date de mise en œuvre pour St.Maarten sera annoncée ultérieurement. Bonaire, qui bénéficie déjà d’un PFC inter-îles inférieur à 15 dollars, n’appliquera pas l’indexation annuelle de ce tarif. Une attention particulière est accordée à la liaison Aruba – Curaçao, très fréquentée, où la réduction des coûts devrait avoir l’impact le plus immédiat et le plus important.

Cette initiative est l’aboutissement de deux années de recherche et de planification. En 2023, la DCCA a mené une étude approfondie sur l’élasticité des prix, examinant la relation entre le coût des billets et la demande des passagers. Les résultats, présentés lors du congrès 2023 de la DCCA, ont confirmé que la baisse des tarifs pouvait stimuler les voyages entre les îles, jetant ainsi les bases de cet ajustement stratégique. Cette étude a été suivie d’un projet pilote réussi à Sint Maarten, où les redevances aéroportuaires ont été réduites pour les îles voisines Saba et Statia, ce qui a permis des excursions d’une journée à un prix abordable.

« Les aéroports sont plus que de simples portes d’entrée ; ce sont des connexions vitales qui rapprochent nos îles », a déclaré un président du DCCA, Jonny Andersen, PDG de CAP. « En réduisant la redevance sur les installations passagers, nous voulons rendre les voyages inter-îles plus abordables et accessibles à tous. Cette initiative permet non seulement de renforcer les liens entre nos îles, mais aussi de soutenir le tourisme régional et la croissance économique ».

Outre l’amélioration de l’accessibilité pour les résidents et les visiteurs, la DCCA envisage cette réduction comme un moyen d’encourager une plus grande collaboration entre les îles, en stimulant davantage l’industrie du tourisme, les petites entreprises et les échanges culturels dans toute la région.



A propos de la DCCA

La Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) regroupe les six aéroports des Caraïbes au sein du Royaume des Pays-Bas. Sa mission est d’améliorer la qualité de chaque aéroport par l’assistance mutuelle, le partage des connaissances et la collaboration, en réalisant des économies d’échelle. La DCCA se consacre à l’amélioration de la connectivité entre les îles et à la présentation de solutions innovantes en matière de transport aérien pour les Caraïbes néerlandaises.

