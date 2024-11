Juliana accueille la 37ème conférence de la DCCA

S’appuyant sur le succès des événements précédents, la conférence se concentre sur le transport aérien durable et les collaborations inter-îles. Cet événement très attendu, qui a lieu aujourd’hui et demain, 18 et 19 novembre 2024, et réuni des leaders de l’industrie, des parties prenantes et des partenaires pour discuter de l’avenir du transport aérien durable et des collaborations inter-îles dans les Caraïbes néerlandaises.

La conférence DCCA « Flight to the Future » est devenue la pierre angulaire de la collaboration et du partage des connaissances dans la région. La deuxième édition, qui s’est tenue en novembre 2023 à l’aéroport international de Curaçao, a connu une participation exceptionnelle. Fort de ce succès, PJIAE s’engage à offrir une expérience encore plus engageante et inspirante à tous les participants à St.Maarten.

« Nous sommes honorés d’accueillir la troisième conférence DCCA ‘Flight to the Future’ à Saint-Martin », a déclaré Brian Mingo, directeur général du PJIAE. « La collaboration inter-îles est l’une des principales priorités des aéroports des Caraïbes néerlandaises, et cette conférence nous offre une plateforme cruciale pour partager les meilleures pratiques, explorer des solutions innovantes et collaborer sur un chemin collectif vers l’avenir du transport aérien dans la région. »

L’ordre du jour de la conférence comprendra des présentations intéressantes par des orateurs locaux et internationaux, des discussions avec des experts de l’industrie et des opportunités de réseautage pour les participants. Suite au succès de la composante virtuelle de la conférence précédente, l’aéroport international Princess Juliana offrira des options de participation en personne et virtuelle afin de garantir l’accessibilité à tous les participants.

De plus amples informations sur la conférence, y compris les modalités d’inscription et les annonces concernant les intervenants, seront bientôt disponibles. Veuillez consulter www.dccaairports.com ou nos canaux de médias sociaux pour les mises à jour.

À propos de la DCCA

La DCCA (coopération des aéroports des Caraibes Néerlandaises) organise le 3ème événement international sur le transport aérien durable intitulé « A Flight To The Future » à Saint-Martin en novembre 2024. Cet événement de deux jours comprendra des présentations, des débats d’experts et des cours magistraux, dans le but de partager des connaissances et de créer un dialogue sur l’avenir de l’aviation et sur la connectivité entre les îles dans les Caraïbes néerlandaises.

À propos de l’aéroport international Princess Juliana

L’aéroport international Princess Juliana est le deuxième aéroport le plus fréquenté des Caraïbes du Nord-Est et sert de plate-forme aéroportuaire vitale pour Saba, Saint-Eustache, Saint-Barthélemy, Anguilla, la Dominique, Nevis et Tortola. L’aéroport est l’un des plus gros employeurs de l’île, avec 315 personnes employées directement et un total de 1 700 travailleurs au sein de l’ensemble de la communauté aéroportuaire. En 2024, l’aéroport de Saint-Martin prévoit d’accueillir 1,5 million de passagers et 54 000 mouvements d’avions. Les travaux de reconstruction de l’aéroport ont commencé en septembre 2021 et le nouveau terminal a été achevé la semaine dernière.

