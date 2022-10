SINT MAARTEN : Elle saisit le tribunal pour avoir accès au dossier médical de sa mère

Sa mère domiciliée en partie hollandaise, est décédée le 13 octobre 2020 à l’âge de 63 ans des suites d’un arrêt cardiaque survenu cinq jours plus tôt. Le cardiologue qui a constaté le décès, a précisé qu’il ignorait les causes de cet arrêt cardiaque. Aussi une autopsie en accord avec la famille, a-t-elle été demandée. Mais elle n’a pas pu avoir lieu «en raison du covid-19».

La fille de la défunte est convaincue que sa mère est décédée d’une overdose de médicaments administrés par le personnel d’un établissement de santé de Sint Maarten où elle était prise en charge depuis longtemps.

Au vu de ces éléments, la fille de la défunte souhaite déposer plainte et pour cela, elle a besoin du dossier médical de sa mère, dossier qui lui a été refusé. Elle a alors saisi le tribunal de première instance de Sint Maarten pour qu’il ordonne à l’établissement médical l’accès au dossier médical.

Le tribunal considère que la fille de la défunte est dans ses droits d’avoir accès au dossier médical de sa mère. L’établissement de santé disposait de quatorze jours pour le communiquer. Une astreinte de 5 000 dollars par jour de retard a aussi été prononcée. (soualigapost.com)

