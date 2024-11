SOCIÉTÉ / La violence chez les jeunes : Prévention et réinsertion au centre des débats

Le Centre Symphorien d’Insertion (CSI) a réuni de nombreux acteurs locaux pour une table ronde sur la violence chez les jeunes, mardi dernier à Quartier d’Orléans.

La présidente du CSI, Marie-Paule Rousseau Cornette, a voulu alerter et mobiliser la communauté face à la persistance de faits violents sur l’île. Cette rencontre, intitulée «L’impact de la violence chez les jeunes : Perspectives et solutions pour éviter la prison», rassemblait plusieurs associations locales et des figures clés du territoire dont le lieutenant-colonel Hugues Loyez, commandant de la gendarmerie des Îles du Nord, Steven Cocks, conseiller territorial, Patrick Henoc du CLSPD, “l’Apôtre” André Webster, un représentant du Service pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et deux policiers territoriaux.

La violence du choc carcéral

Les échanges ont mis en avant les effets dévastateurs de la violence sur les jeunes. En octobre 2023, les actions de la gendarmerie ont abouti à des condamnations pour vols à main armée, totalisant 15 ans de prison pour les auteurs jugés. Les jeunes incarcérés affrontent alors un choc carcéral brutal, marqué par la surpopulation, une perte totale de liberté et un climat de domination. Cette « jungle » sociale engendre des sentiments de désespoir qui conduisent parfois au suicide, révélant l’importance des alternatives et de l’accompagnement pour éviter l’incarcération.

Un jeu éducatif de prévention

Dans cet esprit, la gendarmerie prévoit de lancer en 2025 un jeu éducatif, financé par la préfecture, destiné aux collégiens. Ce jeu, qui les placera dans le rôle de « détective pour une heure », les impliquera dans des enquêtes simulées sur des accidents de la route ou des problèmes d’addiction. L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux réalités de la sécurité tout en éveillant possiblement des vocations au sein de la gendarmerie ou de la police territoriale.

Cette table ronde a renforcé l’engagement de la communauté envers une prévention active et la réinsertion des jeunes, un impératif pour leur offrir des perspectives positives et éviter l’engrenage de la violence. _Vx

