COMMUNIQUÉ / Milieu scolaire : réactions des officiels face aux faits de violence

Le préfet délégué des Îles du Nord, Vincent Berton, le vice-recteur, Harry Christophe, et le président de la Collectivité, Louis Mussington, ont diffusé vendredi dernier un communiqué conjoint relatif aux faits de violence constatés sur le territoire, notamment en milieu scolaire.

« Ces derniers jours, de violents incidents survenus sur la voie publique, ont opposé des élèves issus d’un même établissement scolaire. Face à cette situation inacceptable, l’État, l’Éducation Nationale et la Collectivité de Saint-Martin tiennent à réaffirmer leur volonté de préserver le « vivre ensemble », socle commun du bon fonctionnement de toutes sociétés, et lancent un appel au calme.

Tous les partenaires doivent se sentir concernés et se mobiliser autour de cette cause commune. Très rapidement, nous interviendrons de concert dans les établissements scolaires. »

« In recent days, violent incidents have occurred on public roads between young people from the same school.

Faced with this unacceptable situation, the State, National Education Department and the Collectivité of Saint-Martin, wish to reaffirm their commitment to preserve a good quality of life together, which is the foundation of the proper functioning of all societies, and call the protagonists to remain calm.

All partners must feel concerned and mobilize around this common cause. Very soon, the public authorities will intervene in the schools.”

Vincent BERTON, préfet délégué – Harry CHRISTOPHE, vice-recteur – Louis MUSSINGTON, président

