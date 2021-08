FOOTBALL : Le pass sanitaire sera obligatoire pour reprendre le football à la rentrée, annonce la FFF !

Comme pour de nombreux sports, les footballeurs amateurs vont devoir montrer leur pass sanitaire. Celui-ci sera en effet obligatoire pour reprendre la pratique du foot dans un club, a annoncé samedi dernier la Fédération Française de Football.

« Le pass sanitaire sera requis pour pouvoir jouer au football et accéder aux vestiaires ainsi qu’aux tribunes avant chaque entraînement ou chaque match de compétition ».

La FFF précise en outre que la mise en place du pass pour les jeunes joueurs, âgés entre 12 et 17 ans, est prévue le 30 septembre. Les moins de 12 ans en sont exemptés.

«Nous sommes conscients que le Pass sanitaire est une contrainte supplémentaire pour nos licencié(e)s et nos clubs. Mais cette mesure apparaît aujourd’hui comme la solution la plus sûre pour reprendre le football en protégeant au mieux nos pratiquants et pratiquantes. Leur santé est notre priorité. La mise en place du Pass sanitaire permet également au football, et au sport français en général, de participer, à son niveau, à l’effort collectif dans la lutte contre le Covid-19 et au retour progressif à la vie normale. C’est pourquoi j’encourage vivement l’ensemble des licencié(e)s de la FFF à aller se faire vacciner. Le football et les terrains nous ont manqué, faisons-en sorte que cela n’arrive plus», a déclaré Noël Le Graët, le président de la FFF.