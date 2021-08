Covid-19 : Instauration de mesures complémentaires de lutte contre l’épidémie à Saint-Martin et à Saint-Barth

Les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ont été placées en état d’urgence sanitaire par décret du 28 juillet 2021. Cette mesure donne au Préfet la possibilité de prendre des mesures complémentaires dans la lutte contre le virus.

Le dernier bulletin sanitaire de l’ARS fait état d’une augmentation très importante des cas positifs de covid-19 à Saint Barthélemy (169 sur la période du 19 au 25 juillet). 5 clusters ont été identifiés, principalement des débits de boisson. Pour cette raison, le Préfet a décidé que les restaurants et débits de boisson de Saint-Barthélemy fermeraient désormais à minuit.

A Saint-Martin, la situation est stable (62 nouveaux cas sur la période du 19 au 25 juillet). Toutefois, l’hôpital Louis Constant Fleming, fortement mobilisé, accueillait encore, le 29 juillet, 14 patients dans l’unité covid. Un décès est à déplorer la semaine dernière, c’est le 39ème depuis le début de la crise. Un cluster familial a été identifié, dont 5 membres de la même famille sont hospitalisés. La situation sanitaire en Martinique, ainsi qu’en Guadeloupe, s’est fortement dégradée ces dernières semaines, obligeant les Préfets des deux îles de prendre des mesures importantes pour protéger leurs systèmes de santé. Nos hôpitaux, et principalement celui de Saint-Martin, ne sont pas en mesure de faire face à une vague de cas graves, sans pouvoir évacuer les patients vers la Guadeloupe ou la Martinique. Sur les deux dernières semaines, 4 évacuations sanitaires de patients Covid + ont été réalisés vers le CHU de Guadeloupe. Le Préfet invite l’ensemble des personnes fragiles, ou ayant des comorbidités, à réfléchir sérieusement à la vaccination et à se rapprocher des professionnels de santé de ville, du vaccinodrome ou de l’ARS pour lever les doutes qu’ils pourraient avoir sur l’opportunité de se vacciner.

La vente et la consommation d’alcool interdites sur la voie publique à SXM

En raison d’une situation sanitaire se dégradant à Saint-Barthélemy, et des taux d’hospitalisation toujours élevés à Saint-Martin, le Préfet a décidé d’interdire depuis le vendredi 30 juillet la vente et la consommation d’alcool sur la voie publique, à partir de 18h et jusqu’à 6h du matin. Cette mesure doit permettre d’éviter les attroupements inopinés de personnes et le relâchement généralement associé à la consommation d’alcool (non respect des gestes barrières, non port du masque).