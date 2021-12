Commémoration : Saint-Martin rend hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Le dimanche 5 décembre dernier a marqué la commémoration nationale en hommage aux combattants et victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et Tunisie.

La cérémonie s’est déroulée au Monument aux morts de Saint-Martin dans le jardin de la Collectivité, en présence de la conseillère territoriale Pascale Laborde, de Julien Marie, directeur des services du Cabinet du préfet, des anciens combattants représentés par Robert Garon et les membres de l’association, et portes drapeaux. Elle a été suivie d’une collation offerte par l’association des anciens combattants et victimes de guerre de Saint-Martin.

Un devoir de mémoire nécessaire alors que des Saint-Martinois ont pris part aux combats pour la France.