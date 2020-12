Fibre optique 40 000 ml de travaux prévus en 2021

Créée en juillet dernier, la SAS Tintamarre vient de publier son premier avis de marché pour la «réalisation d’infrastructures souterraines supports de réseaux Fttx », en d’autres termes pour la réalisation des travaux de génie civil souterrain en vue du raccordement des réseaux de télécommunications en fibre optique en partie française.

Le marché est divisé en trois lots (parties nord, est et ouest).Selon le calendrier préétabli, les travaux s’étaleront sur deux ans. En 2021, il est prévu de réaliser 40 000 mètres linéaires et 31 000 mètres linéaires en 2022. L’année prochaine les travaux concerneront les secteurs de Colombier, Grand Case, Mont Vernon, Saint-Louis, La Savane, Cul de Sac, Bellevue, Baie orientale et Quartier d’Orléans. L’année suivante seront concernés Marigot, Sandy Ground, Concordia, Spring, Galisbay, Agrément, Pic Paradis, Morne Valois et Friar’s Bay. A noter que les secteurs de la Baie Nettle et des Terres Basses sont fibrés par un opérateur privé (TDH Tel) et non par la SAS Tintamarre.

Pour rappel la société a été créée afin de construire, financer et exploiter les réseaux de fibre optique. Elle a trois actionnaires : la COM à hauteur de 40 %, la Caisse des dépôts à hauteur de 40 % et des opérateurs à hauteur de 20%. Elle souhaite rendre possible le déploiement du très haut débit sur le territoire à l’horizon 2023-2024.