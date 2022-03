Une nouvelle méthode d’apprentissage d’appréhension du milieu aquatique pour les jeunes enfants (PROGRAMME D’AISANCE AQUATIQUE)

Chaque mercredi matin, de 8h30 à 10 h, l’association de coordination USEP Iles du Nord (sport scolaire) et le service des Sports de la Collectivité mettent en place des séances « Aisance Aquatique » pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.

Mercredi dernier, 12 élèves de l’école maternelle Evelina Halley de Concordia ont pu profiter de ce temps d’apprentissage.

La mise en œuvre de l’aisance aquatique contribue au développement complet de l’individu.

En effet, chez l’enfant, c’est une première étape qui permet d’éprouver ses capacités motrices, de découvrir ses possibilités (flottaison, respiration, déplacement), et de prendre confiance en soi. Cette première étape, souvent source de fierté, est un préalable à l’apprentissage des nages codifiées.

Le citoyen de demain devient acteur et plus autonome de sa sécurité en milieu aquatique. Il acquiert alors des comportements adaptés à sa sécurité et à celle de ses proches, ce qui prévient les accidents.

Un grand merci à l’équipe pédagogique, aux parents d’élèves et à Paul Dinane, le maître nageur pour l’encadrement sécuritaire.

