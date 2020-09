Fibre optique : La SAS Tintamarre organise une réunion pour recenser les entreprises de génie civil de Saint-Martin

Le conseiller territorial Jean-Sébastien Hamlet, président du Conseil de surveillance de la SAS Tintamarre, a annoncé lors du Conseil territorial du jeudi 24 septembre dernier, la décision de la SAS Tintamarre de recenser les entreprises de génie civil de Saint-Martin en vue de lancer une consultation publique relative à l’enfouissement de la fibre optique sur le territoire de Saint-Martin.

Ce recensement est nécessaire pour identifier les professionnels du génie civil présents sur notre territoire. C’est un principe légal du code de la commande publique qui permet de solliciter des avis et d’informer les opérateurs économiques sur le projet de consultation et ses exigences. Ce travail de recensement est utile à la préparation du futur marché d’exécution pour le développement de la fibre optique sur le territoire de Saint-Martin (article 4 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).

Par cette action, la SAS Tintamarre s’engage à :

• Identifier les acteurs du marché fournisseurs

• Connaître la feuille de route des fournisseurs

• Évaluer la capacité des fournisseurs à répondre au besoin

• Optimiser la concurrence

• Lever les contraintes techniques injustifiées qui empêchent certains fournisseurs de répondre aux exigences des consultations ;

• Inciter les PME à se grouper (groupement momentané d’entreprises) lorsqu’elles n’ont pas la compétence pour répondre à l’ensemble des prestations ;

• Adapter le montage contractuel et les procédures de mise en concurrence.

Pour le fournisseur, c’est une opportunité de se faire connaître et de valoriser son savoir-faire dans le cadre défini par l’acheteur, de détecter des opportunités d’amélioration de produits de sa gamme, d’échanger avec un client potentiel et de mieux comprendre l’organisation de la structure publique.

Sur la période 2020-2023, la SAS Tintamarre projette de réaliser l’ensemble des besoins en fibre optique du territoire, pour un montant estimé de 12M€ injectés dans l’économie saint-martinoise.

La SAS ayant déjà recueilli les contacts de certains fournisseurs par le biais d’échanges avec la CCISM et des organisations faisant appel à cette technicité, ces fournisseurs recevront une invitation électronique pour participer à une réunion de présentation des besoins de la SAS Tintamarre, le Mercredi 7 octobre 2020 à 14h00 à l’annexe de la Délégation Solidarité et Familles de la Collectivité, 5 rue Léopold Mingau à Concordia.

Tous les fournisseurs et les entreprises locales intéressés par ce projet de consultation peuvent participer et d’ores et déjà adresser un email pour se signaler à l’adresse contact de la SAS Tintamarre : contact@tintamarre-sxm.fr

Vous trouverez sur le site internet de la Collectivité www.com-saint-martin.fr l’invitation et le formulaire d’appel à compétences à renvoyer à l’adresse : contact@tintamarre-sxm.fr. Il s’agit d’un questionnaire que nous vous invitons à remplir.

La SAS Tintamarre souhaite ainsi rencontrer un panel de fournisseurs locaux lors de la réunion de présentation du projet d’enfouissement et des associés de la SAS. Des entretiens individuels dans le respect de la confidentialité des informations transmises pourront également être organisés à la demande de chacun.

Par cette démarche ouverte de recensement des forces vives du génie civil saint-martinois, la SAS Tintamarre souhaite ouvrir la consultation la plus large possible, afin de ne pénaliser aucun candidat. Chaque entreprise aura le même niveau d’information pour comprendre le besoin général ainsi que le contexte dans lequel est réalisée cette consultation. La stratégie d’achat s’inscrit donc dans une dynamique de développement économique, d’accès des TPE et PME à la commande publique, dans un souci de performance environnementale et sociale et d’innovation.

Pour participer aux futurs appels d’offres, les fournisseurs sont invités à se tenir prêts et à s’inscrire sur les plateformes prévues à cet effet.