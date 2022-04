TÉLÉCOMMUNICATIONS : Rencontre entre le président Louis Mussington et Rodney Taylor pour le projet Caribix

Ce mardi 19 avril, le Président de la Collectivité de Saint Martin Louis Mussington a reçu dans les bureaux de l’hôtel de la Collectivité Rodney Taylor, Secrétaire Général de la CTU (Caribbean Telecommunications Union) en visite dans les îles du nord dans le cadre du projet Caribix – SoualigaIx.

Projet initié par Eve Riboud de Dauphin Telecom en 2013 et officiellement lancé virtuellement en mars dernier par la CTU, Caribix verra enfin le jour d’ici la fin de cette année 2022. Par la création d’un réseau Internet à haut débit économiquement viable qui facilitera l’échange de trafic Internet entre les territoires francophones et d’autres pays caribéens via des points d’échange Internet, Caribix vise à renforcer et sécuriser les réseaux numériques avec trois mots d’ordres : performance, sécurité et économie. Caribix est financé par les fonds européens Interreg Caraïbes avec l’opérateur Dauphin Telecom comme chef de file local. Le président Louis Mussington et Rodney Taylor ont échangé sur les bénéfices notables d’un projet comme celui-là avec une nette amélioration des usages internet, l’augmentation des services administratifs disponibles en ligne et la garantie que le trafic local reste local.

La SAS Tintamarre était également présente lors de cette rencontre vu qu’elle est chargée de construire les infrastructures de génie civil que les opérateurs de télécommunications utiliseront pour développer la fibre optique, et que la raison d’être de Caribix à savoir l’internet exchange fait partie du réseau du territoire, un lien naturel s’est créé entre ce point d’échange internet et l’infrastructure à construire où l‘ensemble des opérateurs se réuniront afin d’échanger des données et que ces données restent hébergées localement. Caribix marque une avancée majeure dans le paysage internet des Caraïbes avec plus d’autonomie, d’interconnexions locales sans devoir recourir à une infrastructure internationale coûteuse, pour un service optimisé. Lors du point presse après la rencontre entre les différents acteurs, le président Mussington n’a pas manqué de saluer le projet Caribix, marquant l’intérêt d’adhérer à un tel dispositif, en soulignant l’importance des innovations technologiques pour le développement économique du territoire et en assurant le soutien de la collectivité dont les services sont mobilisés sur la coopération entre les îles, en partenariat avec les opérateurs locaux._Vx

282 vues totales, 127 vues aujourd'hui