Préfecture : Départ de la Préfète, Sylvie Feucher pour l’Ariège

« Appelée à prendre un poste dans une relative urgence, dans un contexte sanitaire complexe, je n’aurai malheureusement pas la possibilité d’organiser une cérémonie de départ et je le regrette.

Celle-ci m’aurait donné l’occasion de remercier tous les partenaires publics et privés – et ils ont été très nombreux – qui se sont investis à mes côtés au cours de ces deux années et demie.

Nommée en juillet 2018, avec la mission essentielle d’aider à la reconstruction de Saint-Martin, j’ai pris mon poste en connaissant et en constatant dès mon arrivée, les dégâts de ce cyclone dévastateur. Monsieur le Président de la République, lors de son déplacement officiel sur l’île les 29 et 30 septembre 2018 m’avait confié une lettre de mission très précise. Je remercie tous les fonctionnaires de la Préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ainsi que les services de la Préfecture de Guadeloupe, de m’avoir permis de l’honorer intégralement. J’ai pu bénéficier de leur engagement sans faille pour Saint-Martin et de leur professionnalisme. Je les en remercie.

Beaucoup a été fait mais beaucoup reste à faire sur le territoire pour que l’île retrouve ses couleurs.

J’ai une pensée particulière pour les associations qui m’ont aidé à monter des projets structurants pour le territoire et qui nous ont permis d’aider les personnes et les familles les plus en difficulté du fait de la crise actuelle.

Je regretterai la courtoisie des conducteurs de Saint-Martin qui ne doit plus exister que sur cette île. Je m’en étonne encore et il faut la préserver.

J’ai aimé la simplicité et la gentillesse de la population et les échanges réguliers avec des habitants lors de mes déplacements. Grâce à eux, j’ai beaucoup appris sur le territoire.

Je garderai le souvenir d’une île attachante qui doit continuer d’aller de l’avant en gardant toutefois à l’esprit que le monde change et qu’il faut prendre en compte les défis inéluctables de demain.

Je quitte les plages ensoleillées de Saint-Martin pour les belles montagnes des Pyrénées et leur rude climat. Je sais que je trouverai là encore, beaucoup d’authenticité ».