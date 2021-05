EXPOSITION : Retour sur le vernissage de l’artiste-peintre Jimmy Lucéro

Le lancement de la nouvelle exposition organisée par le SM’ART FAXINFO ART GALLERY et dédiée à l’artiste-peintre Jimmy Lucéro a eu lieu samedi dernier à partir de 17h à l’étage des bureaux du FaxInfo à Bellevue.

De nombreux petits et grands amateurs d’art se sont succédés afin de découvrir ces œuvres inédites de Jimmy Lucéro. Artiste complet et complexe, Jimmy était présent pour guider le public à travers chacune de ses peintures, expliquant ainsi le processus de création ou la réflexion artistique qui l’a amené à peindre telle pièce. Technicien avéré qui manie les contours flous avec autant de zèle que les couleurs, Jimmy Lucéro ne laisse guère indifférent, que ce soit l’homme ou l’artiste. Le public présent s’est montré unanime quant à la grande force émotionnelle qui émane de ses œuvres. Les peintures exposées poussent à divers questionnements, sur soi, sur notre époque ou encore sur cette pandémie qui régit nos vies depuis tant de mois qu’on a cessé de les compter. Si la majorité des œuvres montrées au public tournent autour de la thématique du covid-19, les autres peintures ne sont pas en reste : détournement, réappropriation ou simplement proposition artistique brute et sincère, il y a dans chacune d’elles quelque chose d’accueillant et de perturbant. Chaque personne trouvera sa propre résonnance dans cet univers artistique à la fois familier et d’une originalité qui n’est plus à prouver. L’exposition consacrée à Jimmy Lucéro se tiendra jusqu’au 15 juin prochain. _Vx

http://www.jimmylucero.com/