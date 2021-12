Vernissage de l’exposition : « Avoir l’âme à peindre » à la boutique Outlet à Marigot

Alessandra Fiorillo et Isabelle Canonici, artistes peintres et amies dans la vie, associent leur talent dans une exposition en duo qui aura lieu jusqu’au 11 janvier à la boutique Outlet dans le centre de Marigot.

Si la peinture est une expérience relativement récente pour Isabelle qui ne manie les pinceaux que depuis trois ans, cela fait maintenant plus de 26 années qu’Alessandra jongle avec les différentes techniques de dessin et de peinture.

La rencontre de ces deux femmes est aussi belle que leur complicité. Alessandra étant interprète pour la gendarmerie et au tribunal et Isabelle y étant greffière, leur amitié s’est très vite liée autour de leur passion commune, à savoir la peinture. Alessandra fut très rapidement touchée par la sérénité que se dégageait des tableaux d’Isabelle, qui peint dans une démarche presque thérapeutique. Elle n’a donc pas manqué l’occasion de proposer à cette dernière d’exposer ensemble, exercice nouveau pour Isabelle contrairement à Alessandra qui possédait autrefois sa propre galerie d’art… au sein même de la boutique Outlet où a lieu en ce moment l’exposition « Avoir l’âme à peindre ». Stan, le gérant de la boutique, a répondu favorablement et avec enthousiasme à la demande d’Alessandra d’exposer ses tableaux et ceux d’Isabelle, offrant ainsi une facilité d’accès à l’art où l’on peut admirer les tableaux des artistes tout en flânant entre les rayons de vêtements. Les métiers respectifs des deux femmes sont chargés en émotion et en tension. Isabelle aborde la peinture comme un exutoire, avec des aplats de couleur magnifiques. Les toiles d’Alessandra regorgent de vie, comme son auteure qui prône, au travers de l’art du dessin et de la peinture, un « vouloir devenir » à tous ces jeunes qui se chercheraient encore. L’artiste croit dur comme fer que l’art est non seulement un moyen d’expression à part entière mais également un frein à la violence. Si Saint Martin avait besoin de relever son niveau culturel, l’exposition « Avoir l’âme à peindre » y aura contribué pleinement. À voir jusqu’au 11 janvier à la boutique Outlet, 11 rue de la République à Marigot (en face de Dauphin Telecom). _Vx