Fête de la Nature 2021 : Devenez acteur de la biodiversité !

Dans le cadre de la 15ème édition de la Fête de la Nature 2021 et au surlendemain de la journée européenne de la mer, la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin en directe collaboration avec EDF Archipel Guadeloupe continue sur sa lancée de vous emmener à la découverte du littoral ce samedi 22 mai.

De 9h à 12h, une randonnée d’Anse Marcel à Grandes Cayes est organisée afin que les participants puissent être acteurs principaux de la protection du littoral et de la reconquête de ce dernier. Randonnée qui se dessinera sur le sentier des Froussards et qui sera d’ailleurs commentée, les randonneurs matinaux ressortiront donc encore plus forts de cette activité physique en ayant appris les gestes utiles pour préserver la faune et la flore de cette zone protégée.

Prévoyez masque, crème solaire, casquette et une bonne paire de chaussures. Randonnée gratuite et accessible aux enfants à partir de 10 ans. Après la pause-déjeuner, l’animation suivante se déroulera à 14h dans les locaux de l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin (AGRNSM) située à Hope Estate.

Au programme : immersion sur un récif corallien saint-martinois avec des masques virtuels. Les personnes présentes qui se plieront à l’exercice découvriront ainsi l’écosystème de cet environnement essentiel, les espèces animales et végétales qui le composent, ses innombrables capacités et les menaces qui le mettent en péril. La jauge étant limitée à 20 participants avec une volonté de respecter les consignes sanitaires actuelles, pensez à réserver à l’avance pour profiter de cette initiative unique et pour fêter la nature comme il se doit._Vx

Infos : 06 90 53 59 01

Email : science@rnsm.org