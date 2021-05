ÉDUCATION SCOLAIRE : Dernière journée de l’Art en Fête spécial Afrique au Lycée Robert Weinum

Dans le cadre de la semaine des langues et de l’Art en Fête, ce vendredi marquera le dernier jour entièrement dédié à la thématique choisie cette année par les organisateurs de l’évènement, à savoir l’Afrique.

Après une semaine rythmée par diverses manifestations motivées par l’Art en Fête telles que la projection de films et documentaires autour de l’Afrique et de la diversité culturelle ou encore une visio-conférence avec Stéphie Gumbs sur l’abolition de l’esclavage, d’autres activités se succèderont dès l’aube ce vendredi 21 mai. À 6h30, les élèves et le corps professoral qui ont été au préalable invités à suivre le dresscode des tenues africaines et accessoires africains feront leur entrée en musique au Lycée Général et Technologique Robert Weinum. De 8h à 10h, atelier et conférence se tiendront à la salle polyvalente. Les élèves échangeront avec 3 artistes qui leur feront part de leur expérience de vie et de leurs connaissances de la culture africaine. Après une courte pause, entre 10h20 et 12h20 cette fois, les élèves de spécialité musique prendront possession de la cour du lycée pour exprimer leur talent par le biais de la danse, du chant et de la musique aux sonorités africaines. Cette sixième édition de « L’Art en Fête » proposera également des expositions fidèles au thème africain ainsi que des questions de culture générale sur les pays d’Afrique, pour en savoir davantage sur ce continent si riche culturellement. _Vx