ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2024 : Micro-trottoir au 1er tour du 29 juin : selon vous, est-ce important de voter ?

Paul : « On a la politique dans notre vie, c’est ce qui gère notre vie donc il faut voter. Je conseille aux gens d’aller voter parce qu’on passe son temps à se plaindre et c’est la politique qui décide pour nous, si on ne vote pas, il y a un problème. C’est donc important d’aller voter. Et j’irai même plus loin, je dis qu’on ne discute pas avec les gens qui ne votent pas, parce que si ce sont les mêmes qui votent, ce sont les mêmes qui sont élus, il n’y aura donc jamais de changement, et on passera son temps à subir. Ça ne prend pas beaucoup de temps de voter et on devient acteur de sa vie. »

Florence : « Pour moi c’est très important de voter, de s’exprimer, parce qu’en France on a ce droit et ce devoir. Pour moi c’est essentiel pour la démocratie de s’exprimer et de dire ce qu’on pense, de choisir le meilleur candidat à nos yeux en tout cas. Et surtout actuellement, je crois que c’est encore plus important que d’habitude. »

Yawo : « C’est essentiel de voter, je pense que tout citoyen se doit de voter parce que, tout d’abord, pour que nous soyons représentés, et il faut que les lois des pays puissent être votées, puissent représenter la majorité et les gens, pour organiser la société, et la faire fonctionner correctement. Nous avons besoin de représentants, je pense que c’est important de choisir nos représentants et c’est une manière aussi d’aider la société à choisir son avenir. »



Cécile : « Oui, c’est important, pour être un bon citoyen et montrer aux gens qu’ils doivent participer à la vie politique. »

Propos recueillis par Vx

