Élections législatives 2024 : second tour entre Frantz Gumbs et Alexandra Questel

Les résultats de ce premier tour des élections législatives anticipées du 29 juin 2024 communiqués hier vers 14h par la préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy annoncent un second tour entre le député sortant Frantz Gumbs et la Saint-Barth Alexandra Questel.

Comptant 25.227 inscrits sur les listes électorales des Îles du Nord, seuls 5.099 votants se sont exprimés à Saint-Martin, soit 25,53% de taux de participation contre 40,84% à Saint-Barthélemy, pour un total de 7.232 votants. Dans la circonscription SXM – SBH, on compte 17.995 abstentions (71,33%), 214 votes blancs (2,96%) et 99 votes nuls (1,37%). Au terme des dépouillements, deux candidats sur les huit se qualifient pour le second tour qui aura lieu ce samedi 6 juillet à Saint-Martin et Saint-Barthélemy : Frantz Gumbs (41,44% – 2.867 voix) et Alexandra Questel (19,92% – 1.378 voix). Philippe Philidor arrive en troisième position avec 1.170 voix (16,91%), suivi de Clément Chapdelaine (680 voix – 9,83%), Ricardo Bethel (399 voix – 5,77%), Hervé Meunier (230 voix – 3,32%), Lila Krimi (102 voix – 1,47%) et Diane Félix (93 voix – 1,34%). Le second tour des élections législatives de ce samedi 6 juillet permettra de départager les deux candidats. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. _Vx

Résultats nationaux : le RN en tête

Selon les résultats définitifs du ministère de l’Intérieur, le Rassemblement national est arrivé en tête du 1er tour des élections législatives du dimanche 30 juin 2024 avec 33,15% des suffrages dont 39 députés sont d’ores et déjà élus.

Grand vainqueur de ce scrutin national, le parti à la flamme récolte 29,23% et 3,90% pour les candidats de l’alliance entre le LR Eric Ciotti et le RN, ce qui équivaut à 10,6 millions d’électeurs. L’union de la gauche (Nouveau Front Populaire) arrive en deuxième position avec 27,99% des suffrages exprimés. La majorité présidentielle se contente de la troisième place avec 20,04%. Loin derrière, Les Républicains qui récoltent seulement 6,56% et Reconquête!, le parti d’Eric Zemmour, avec 0,76%. À l’Élysée, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré face à ses ministres : « Il ne faut pas se tromper. C’est l’extrême droite qui est en passe d’accéder aux plus hautes fonctions, personne d’autre ».

