FOOTBALL (EURO 2024) La France qualifiée pour les quarts de finale contre le Portugal

Au terme d’une nouvelle prestation peu convaincante, l’équipe de France s’est qualifiée hier en venant à bout de la Belgique (1-0). Seule la victoire est belle !

Ce n’était pas le match le plus enthousiasmant de la compétition mais au bout d’un suspense haletant, la France s’est sortie une belle épine du pied à Düsseldorf. Comme contre l’Autriche pour son entrée en lice dans cet Euro, les Bleus ont vaincu la Belgique par le plus petit des écarts (1-0). Pour les quarts de finale, la France sera opposée vendredi 5 juillet à 21h (15 heures, heure de Saint-Martin) au Portugal, vainqueur hier soir de la Slovénie aux tirs au but (0-0 a.p., 3-0 t.a.b).

L’Italie au tapis

Passée par un trou de souris pour rallier les huitièmes de finale, l’Italie a vu son parcours être brutalement stoppé par une équipe de Suisse bien meilleure qu’elle. Score final, 2-0 pour la Nati.

Miraculée, l’Angleterre passe en quart de finale. Menée jusqu’à l’avant-dernière minute du temps additionnel de la seconde période, l’équipe de Gareth Southgate s’est montrée encore une fois balbutiante dans le jeu mais solide, cette fois, mentalement, pour se montrer renversante. Grâce à Jude Bellingham et Harry Kane, qui a inscrit le but de la qualification (2-1, a.p.). Les Three Lions s’offrent un duel qui s’annonce serré samedi 6 juillet face à la Suisse.

Vainqueures respectivement du Danemark (2-0) et de la Géorgie (4-1), l’Allemagne et l’Espagne se retrouveront vendredi 5 juillet pour un quart de finale qui s’annonce explosif.

Suite et fin des huitièmes de finale aujourd’hui avec les rencontres Roumanie – Pays-Bas (12 heures) et Autriche – Turquie (15 heures). _AF

Les résultats (8es de finale) :

Italie : 0 – Suisse : 2

Allemagne : 2 – Danemark : 0

Angleterre : 2 – Slovaquie : 1 (a.p.)

Espagne : 4 – Géorgie : 1

France : 1 – Belgique : 0

Portugal : 0 – Slovénie : 0 (Portugal vainqueur aux tirs au but 3-0)

