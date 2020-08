La rentrée aura lieu le 1er septembre pour tous les élèves

La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre en France, à Saint-Martin compris. Le vice-recteur nous l’a confirmé : tous les établissements rouvriront leurs portes à tous les élèves, y compris les maternelles qui étaient restées fermées après le déconfinement.

Il n’y aura plus non plus d’accueil par niveau comme cela avait été le cas en primaire ou au collège. Néanmoins, il pourra y avoir une rentrée échelonnée sur deux ou trois jours selon les établissements, comme cela pouvait déjà se faire les années précédentes.

Les conditions de la rentrée seront détaillées par la rectrice d’académie, Christine Gangloff-Ziegler, ce vendredi. Elle sera en déplacement à Saint-Martin et donnera une conférence de presse avec le président de la COM.

Pour rappel le masque sera obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans (soit pour les collégiens et les lycéens) ainsi que pour les adultes, sauf ceux qui travaillent en maternelle. Le détail des gestes barrières à respecter sera également précisé vendredi en conférence de presse.

