Collège Soualiga : trois salles de classe sont à nouveau utilisables

Faisant suite aux problèmes de salles rencontrés au collège Soualiga depuis la rentrée des classes, la 3ème vice-présidente de la Collectivité Dominique Louisy s’est mobilisée avec ses équipes pour trouver des solutions d’accueil acceptables pour les élèves.

Le problème n’est pas encore solutionné mais trois salles de cours sont à nouveau utilisables selon les conclusions de l’expert mandaté par la Collectivité.

Le mardi 26 septembre dernier, la vice-présidente a rencontré, en compagnie du directeur général adjoint, Paul Dollin et du Directeur de l’éducation Medhi Boucard, les représentants de l’UPESM et l’association des parents d’élèves. La 3ème vice-présidente de la COM a pu leur donner les dernières informations communiquées par l’expert à savoir que les trois salles du rez-de-chaussée étaient immédiatement utilisables, que la balustrade qui conduit à l’étage sera consolidée et l’étanchéité des trois salles de l’étage refaite. La Principale du collège va pouvoir retravailler les emplois du temps avec ses équipes afin de mettre tout en œuvre pour que les élèves puissent reprendre les cours au plus vite grâce à la remise en fonction de ces trois salles. « Si les trois salles du rez-de-chaussée ne suffisaient pas à assurer une reprise normale des cours, des propositions complémentaires seront faites à la communauté scolaire », précise la COM.

