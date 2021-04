Education : Des orateurs en herbe au collège Mont des Accords (suite et fin)

Une fois les ingrédients indispensables à un bon orateur, brassés, il a été donné à cette vingtaine de collégiens de se projeter.

En effet, anticipant une éventuelle participation aux concours de ministre junior du tourisme de Saint-Martin puis de la Caraïbe et en avant-goût de la préparation du grand oral du baccalauréat, ils ont su saisir une opportunité qui confortera un avenir proche et ce, grâce à l’engagement de Suzelle Karam, principale du collège Mont des Accords qui, sans hésitation, a assuré l’ouverture de l’établissement en période de vacances.

C’est dans la salle de conférence de la CCISM que nos vingt collégiens ont été conviés le mercredi 21 avril dernier de même que leurs parents, camarades de classe, professeurs et principale sans oublier quelques personnalités telles que la directrice de l’office de tourisme de Saint-Martin, le vice-recteur de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Les démonstrations d’une table ronde débat (panel discussion), de la teneur d’un discours (speech) normé ont ponctué un programme spécifique aux toastmasters où les élèves ont eu à endosser des rôles divers comme par exemple celui de président de séance, de secrétaire, de gardien du temps ou encore de critique. La fierté des uns et des autres était visible ou audible et on en veut pour preuve les mots de conclusion de Michel Sanz, vice-recteur, chef du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin : « Au vu de ce que nos jeunes collégiens viennent de nous démontrer, nous devrions penser à organiser un concours d’art oratoire. En outre, avoir la capacité de passer d’une langue à une autre avec une telle aisance constitue un atout indéniable qui nous conforte dans le fait que le multilinguisme doit avoir toute sa place dans nos enseignements ».