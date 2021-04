Solidarité Saint-Vincent / ACS ZEPIN : un bel exemple de mobilisation collective !

Des membres et sympathisants de l’Association Culturelle et Sportive de la Zone d’Education Prioritaire des Iles du Nord (ACS ZEPIN) se sont mobilisés, les 22 et 23 avril derniers, pour collecter des produits de première nécessité en faveur des sinistrés de Saint-Vincent.

Aliments, vêtements, produits d’hygiène et de première nécessité, ce ne sont pas moins de 2,5 m3 de produits qui ont été chargés, pour être acheminés par voie maritime à Kingstown.

« Ce n’est pas sans émotions que les gestes, lors du tri et de la mise en cartons, ont replongé des membres et bénévoles de cette association, dans l’aide humanitaire qu’ils avaient déjà portée à la population de Saint-Martin, sitôt le passage de l’ouragan Irma sur l’île », souligne Xavier Mirre-Minori.

Le Président de l’ACS ZEPIN en profite pour adresser ses remerciements chaleureux aux donateurs, à toutes les personnes qui ont contribué à la collecte, au tri, au conditionnement, ainsi qu’à la logistique, avec Laurence et son équipe, pour le transport.