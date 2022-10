Voyage éducatif sur les oiseaux pour les enfants

La Nature Foundation de Sint Maarten organise ce samedi 8 octobre 2022 un voyage gratuit à la découverte des oiseaux, direction le sanctuaire pour oiseaux Parotte Ville. C’est la dernière édition et elle s’adresse aux enfants et adolescents entre 10 et 17 ans.

L’occasion est trop belle pour ne pas la saisir, il reste quelques places disponibles pour vivre cette expérience unique : découvrir les différentes espèces d’oiseaux de Saint-Martin en visitant le sanctuaire Parotte Ville à Philipsburg. Lors de la précédente édition, 18 élèves et deux membres de la Nature Foundation de Sint Maarten ont eu la possibilité de se rendre à Parotte Ville grâce au financement de l’École de médecine de l’Université américaine des Caraïbes. Parotte Ville est un parc ornithologique respectueux des oiseaux qui permet aux visiteurs d’observer de plus près les magnifiques perroquets et autres espèces d’oiseaux locales en les nourrissant et en les tenant, avec une pure interaction. Certains élèves ont même poussé l’expérience en faisant un petit câlin aux oiseaux ! Après cette belle rencontre, le voyage gratuit s’est poursuivi au musée du patrimoine local, où le groupe a enrichi ses connaissances sur les arbres, les plantes et les animaux de l’île. Et pour terminer la matinée, les enfants ont profité de l’aire de jeux du parc en savourant une collation saine fournie par l’association Nature Foundation avant de remonter dans le bus. C’est exactement ce programme qui attend les futurs petits participants ce samedi 8 octobre, et toujours dans la gratuité car cette dernière édition est encore financée par l’École de médecine de l’Université américaine des Caraïbes. Le départ est fixé à 9h30 à Simpson Bay et le retour se fera à 12h30. Contactez l’association pour toute inscription ou question (voir infos). La Nature Foundation de Sint Maarten prend part à l’éducation des nouvelles générations avec l’objectif de préserver et d’améliorer l’environnement naturel de Saint-Martin dans le moment présent grâce à une variété d’initiatives d’éducation, de préservation et de recherche. Ce voyage éducatif gratuit à la découverte des oiseaux pour les élèves de Sint Maarten âgés de 10 à 17 ans participe pleinement à cette mission. _Vx

Infos : outreach@naturefoundationsxm.org

