Prévisions sargasses : enfin le retour du niveau faible d’échouement

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce lundi 3 octobre 2022, Météo France rabaisse enfin le risque d’échouement des algues pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy à faible pour les deux territoires.

Malgré le manque d’images exploitables récentes causées par les très nombreux nuages qui rendent difficiles les détections de sargasses et leur analyse, Météo France se réfère aux derniers rapports qui indiquent que les radeaux semblent assez épars à proximité de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

Les arrivages, s’il y en a, devraient être assez ponctuels. En effet, sur les images satellites du 24 au 28 septembre 2022, les détections de sargasses étaient encore assez nombreuses, des filaments plus ou moins longs transitaient vers l’ouest à nord-ouest, entre St-Kitts et Barbuda, pouvant partiellement être la source d’échouements sur le littoral sud des Îles du Nord durant la période. Depuis, peu ou pas d’échouement n’a été constaté. En ce qui concerne les tendances pour les deux prochaines semaines, les arrivages de sargasses seront plus ponctuels dans les Îles du Nord. Les nombreuses sargasses présentes à l’est des Antilles, notamment au large de La Martinique et de La Dominique, menacent surtout la Dominique et la Guadeloupe, et dans une nettement moindre mesure les Îles du Nord. Les détections redeviennent relativement nombreuses aux alentours de la Barbade mais les courants ne sont pas très propices à des remontées de sargasses en provenance du sud/sud-est, ce qui laisse encore du répit au territoire de Saint-Martin et la possibilité de finaliser le nettoyage des plages concernées par les échouements, avec en priorité Cul-de-Sac, Mont Vernon et la Baie Orientale. _Vx

135 vues totales, 135 vues aujourd'hui