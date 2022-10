Appel à projets Cité éducative de Saint-Martin

À l’occasion de sa labellisation Cité éducative, la Collectivité de Saint-Martin, les services de l’Éducation nationale des Iles du Nord et la Préfecture lancent un appel à projets pour l’année en cours, ouvert jusqu’au 21 octobre 2022.

Depuis trente ans, les inégalités de destin ont progressé dans notre pays. Selon l’endroit de naissance, la famille, l’école fréquentée, les chances de réussite ne sont pas les mêmes. Les Cités éducatives ont donc pour objectif l’alliance de tous les acteurs de la communauté éducative autour de l’école pour améliorer les conditions d’éducation dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans, de la naissance à l’insertion professionnelle, avant, pendant et après le cadre scolaire.

Le label d’excellence « Cité éducative » est d’abord la reconnaissance de l’ambition éducative du territoire. Il récompense un travail collaboratif entre services de la Collectivité de Saint-Martin, de l’Éducation nationale et de la Préfecture pour déployer de manière coordonnée davantage de moyens humains et financiers publics dans un quartier à faible mixité, qui cumule de nombreuses difficultés socio-éducatives et un risque de décrochage global. C’est également la reconnaissance de la détermination de ces mêmes services, à faire de l’éducation une priorité partagée par tous les acteurs du territoire, au service de la réussite scolaire et professionnelle des enfants et des jeunes.



Le projet « Cité éducative » s’articule autour de trois axes :

conforter le rôle de l’école et la réussite scolaire par le renforcement de l’innovation pédagogique ou la recherche d’une meilleure mixité sociale et scolaire ;

assurer la continuité éducative sur le temps périscolaire à travers notamment le renforcement de la socialisation des enfants et une implication des parents facilitée ;

ouvrir le champ des possibles par la découverte des filières de formation et du monde du travail ou l’aide à l’insertion professionnelle des jeunes sans qualification.

La Cité éducative de Saint-Martin dispose de moyens financiers et humains dédiés de l’État et de l’Éducation nationale représentant plus d’un million d’euros sur trois ans.

Le dossier complet de l’appel à projets 2022 est d’ores et déjà disponible sur les sites internet de la Collectivité de Saint-Martin http://www.com-saint-martin.fr/, de l’Éducation nationale https://montdesaccords.clg.ac-guadeloupe.fr/ et de la préfecture de Saint-Barthélemy Saint-Martin http://www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr/Action-de-l-Etat/Education/APPEL-A-PROJETS-CITE-EDUCATIVE-DE-SAINT-MARTIN-2022/(language)/fre-FR

