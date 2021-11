Le président réitère son soutien aux marins-pêcheurs de Saint-Martin

Le Président Daniel Gibbs a reçu le Syndicat des marins-pêcheurs de Saint-Martin, le mercredi 24 novembre dernier, représenté par Vanion Hodge.

Pour rappel, le décret n°2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l’outre-mer du code rural et de la pêche maritime permet, dans sa partie règlementaire, d’offrir un cadre réglementaire à la création d’un comité territorial des pêches et des élevages marins à Saint-Martin, en donnant notamment à la CCISM la possibilité d’héberger et d’organiser cette structure. Le syndicat des marins-pêcheurs et des aquacultures de Saint-Martin s’est donc engagé à constituer ce comité des pêches mais rencontre des freins dans l’exécution de sa démarche que Vanion Hodge est venu exposer au Président de la Collectivité afin de bénéficier de son appui. Saint-Martin compte, à ce jour, une vingtaine de marins-pêcheurs professionnels, chiffre en constante hausse ces dernières années.

Afin de faciliter le fonctionnement du futur comité territorial des pêches, une convention devra être signée avec la CCISM, aux fins d’hébergement et d’organisation du comité qui aura vocation à siéger au sein de nombreuses instances telles que la Réserve Naturelle, le Conseil scientifique de la Collectivité ou encore le CMUBA, qui traitent de la gestion de la ressource halieutique et de la préservation des ressources naturelles.

Le Président Gibbs a rappelé l’engagement de la Collectivité qui a récemment sollicité la CCISM afin qu’elle dépose une candidature le moment venu, pour la constitution d’un Groupe d’action locale de la pêche et aquaculture (GALPA), dans le cadre de la nouvelle programmation européenne FEAMPA 2021/2027. Cette structure servira surtout d’appui technique et financier au fonctionnement du comité territorial des pêches. Pour ce qui est de la représentation nationale, M. Vanion HODGE dispose déjà d’un siège au Comité National des pêches. Néanmoins, Saint-Martin est en attente de savoir si juridiquement le comité des pêches de Saint-Martin y sera dument représenté.

Le Président a réitéré son soutien au syndicat, il adressera un courrier à la Ministre de la mer, Annick Girardin, pour appuyer la démarche des marins-pêcheurs.

Daniel Gibbs a, par ailleurs, rappelé que la Collectivité travaillait aussi à la création d’une cale de mise à l’eau. Cet équipement figure au budget et servira à tous les utilisateurs de la mer : pêcheurs, passeurs inter-îlets, services de secours, Réserve Naturelle. La Collectivité a d’ailleurs obtenu l’accord de principe de l’UT DEAL de Saint-Martin pour la réalisation de ce projet.