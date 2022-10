Saint-Martin célèbre la Journée Mondiale du Tourisme

L’Office de Tourisme, en partenariat avec le service Arts et Culture de la Collectivité, a marqué cette journée de célébration qui s’est déroulée partout dans le monde le 27 septembre, sur le thème « Repenser le tourisme ».

Depuis 1980, à l’initiative de l’Organisation Mondiale du Tourisme, la Journée Mondiale du Tourisme vise à contribuer à une prise de conscience de l’importance du tourisme sur les plans social, culturel, politique et économique. Comme dans de nombreuses régions du monde, à Saint-Martin le tourisme reste le poumon du territoire. L’Office de Tourisme, en collaboration avec le service Arts et Culture de la COM, a donc offert une belle célébration afin de sensibiliser la population à la promotion de notre destination.

Emblème de notre identité culturelle et gastronomique, symbole de partage dans les familles saint-martinoises, le Journey Cake était au cœur des célébrations le dimanche 25 septembre à Colombier, où se sont tenus des ateliers animés par l’association Nature Valley.

Une quarantaine de personnes ont pu profiter gratuitement de ce moment de convivialité offert par la Collectivité, pour découvrir ou redécouvrir le savoir-faire culinaire que symbolise la préparation de ce petit pain traditionnel.

Communication et pédagogie

Lundi 26 et mardi 27 septembre, l’Office de Tourisme a lancé une campagne de communication sur les ondes radio. Des partenaires ont été invités à débattre sur le thème proposé par l’Organisation Mondiale du Tourisme : « Repenser le tourisme ». Ce fut l’occasion pour les intervenants de partager leurs réflexions : comment repenser le tourisme ? Pourquoi ? Est-ce une nécessité ?

Le mardi 27 septembre, une journée « Portes-Ouvertes » était proposée au siège de l’Office de Tourisme, rue du Général de Gaulle à Marigot. Les professionnels et le grand public ont été invités à mieux comprendre le fonctionnement de cet établissement public, à découvrir les actions menées sur les différents marchés touristiques ainsi que les nombreux corps de métiers qui œuvrent dans un office de tourisme.

Le partenariat scellé entre l’Office de Tourisme et le service Arts & Culture de la Collectivité a vocation à rappeler que la promotion culturelle du territoire reste un aspect essentiel de la promotion touristique, et que le rayonnement de notre destination implique la mobilisation des associations locales et de l’ensemble de la population.

