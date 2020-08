2e vague de covid-19 : combien des tests sont-ils pratiqués en moyenne, de cas positifs révélés ? (fin)

Depuis près d’un mois le nombre de cas confirmés de covid-19 augmente fortement sur l’île, d’un côté comme de l’autre. Nombreux sont ceux à justifier cette hausse par une hausse du nombre de tests : on teste plus, donc on trouve davantage de cas positifs. Nous avons voulu apprécier ce constat en comparant les données de la première vague et de la deuxième vague au 21 août.

Deuxième vague en partie française

La deuxième vague a débuté entre le 17 et le 24 juillet avec 15 nouveaux cas en partie hollandaise et 6 en partie française. Ensuite le nombre a explosé pour atteindre 130 cas confirmés entre le 17 juillet et le 21 août en partie française et 277 sur la même période en partie hollandaise.

Au 17 juillet, 1 056 personnes avaient été testées et 46 confirmées positives. Durant les deux semaines suivantes, 127 tests ont été réalisés et 7 cas confirmés. Le nombre de tests hebdomadaires a ensuite été multiplié par 5,7 début août avec la mise en place d’une deuxième campagne de dépistage gratuite dans les quartiers. On compte un total de 587 tests la première semaine d’août et de 551 la deuxième semaine. En l’espace de quatorze jours près de 1 140 tests ont été pratiqués et 56 cas positifs enregistrés.

La troisième semaine d’août 311 personnes ont été testées. Par contre le nombre de cas positifs est en forte hausse (+67 en 7 jours) car l’ARS a reçu des tests positifs prélevés la semaine précédente.

Au final, entre le 17 juillet et le 21 août, 1 576 tests ont été réalisés et 130 cas confirmés.

Comparativement à la première vague, le nombre des tests hebdomadaire a été multiplié par plus de 6 lors des 5 dernières semaines avec une moyenne de 315,2 contre 51 lors de la première vague. Rapporté également à la semaine, le nombre de cas confirmés a été multiplié par 5,2 passant de 5 à 26.

Même si le nombre de tests pratiqués par semaine est nettement plus important aujourd’hui comparativement à la première vague, le nombre de cas positif révélé demeure quasiment le même pour un test : 0,09 cas positif pour un test lors de la première vague et 0,08 aujourd’hui.

Deuxième vague en partie hollandaise

Au 17 juillet, 590 personnes avaient été testées et 91 confirmées positives. Durant les deux semaines suivantes, 143 tests ont été réalisés et 31 cas confirmés. Lors des deux semaines encore suivantes, le nombre de tests a triplé et 141 cas confirmés.

C’est lors de la deuxième et de la troisième d’août que le plus grand nombre de personnes testées a été enregistré (407 et 433). C’est aussi durant ces 2 semaines que le plus grand nombre de cas positifs a été confirmé : respectivement 80 et 99.

Depuis le début de la seconde vague (5 semaines), 827 tests ont été réalisés et 277 cas confirmés, soit un taux de positivité de 33,49 %. La moyenne de tests par semaine est de 165,4 contre quelque 51 lors de la première vague, le nombre des tests hebdomadaire a plus que triplé. Rapporté à la semaine, le nombre de cas confirmés est passé de 9,62 lors de la première vague à 55,4 lors de la seconde vague, il a été multiplié par 5,75. Le nombre de cas positif révélé par test est en hausse : 0,33 aujourd’hui contre 0,18 lors de la première vague.

Nota bene : afin de comparer de manière équitable, nous avons pris les chiffres au 21 août car le dernier bulletin sanitaire de la partie française date du 21 août.

(Source : soualigapost.com)