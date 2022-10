POLITIQUE : La COM acquiert un bien pour héberger la Maison de Saint-Martin à Paris

Le conseil exécutif souhaite transférer les locaux la Maison de Saint-Martin situés dans le XVIe arrondissement à Paris car «les conditions actuelles ne permettent pas aux agents de la Maison de Saint-Martin de travailler dans de bonnes conditions (bruits, présences de nuisibles, infiltrations, etc.), ni de recevoir des administrés saint-martinois sereinement ». Les élus jugent ainsi «primordial de quitter ces locaux» et veulent acquérir un bien afin de ne plus «louer à perte pour la représentation » de Saint-Martin en métropole.

Après prospection, la COM a trouvé un appartement de 102,10 mètres carrés dans le VIIe arrondissement. Elle a négocié avec le vendeur le prix de 1,61 million d’euros, frais de notaire compris.

Ce projet d’acquisition a été soumis au conseil exécutif et approuvé début septembre. «Il correspond à un projet d’intérêt général, en l’occurrence à fournir à la collectivité une représentation dans le but d’améliorer les échanges avec le monde estudiantin, les Saint-Martinois résidant en France métropolitaine, mais aussi d’améliorer les échanges avec les instances nationales et européennes pour le développement du territoire », conviennent les élus.

Prochainement la Maison de Saint-Martin sera située au 29 rue de Penthièvre à Paris. (soualigapost.com)

