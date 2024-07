Des vacances à prix réduits avec le dispositif « I Am Saint-Martin Staycation »

L’Office de Tourisme de Saint-Martin a tenu une conférence de presse hier matin au restaurant Ma Ti Beach au Flamboyant pour annoncer le lancement officiel de son dispositif « I Am Saint-Martin Staycation »

Après 2020 et 2021, l’Office de Tourisme lance sa 3ème édition de son dispositif « I Am Saint-Martin Staycation ». Cette action de promotion initiée par l’Office de Tourisme en faveur des établissements de Saint-Martin va permettre du 1er juillet au 31 août aux résidents de Saint-Martin et Sint Maarten de bénéficier d’offres exceptionnelles exclusives parmi les 52 établissements inscrits. Ce programme est effectivement ouvert aux socioprofessionnels, hôteliers et hébergeurs, restaurateurs, commerçants, opérateurs d’activités touristiques, commercialement enregistrés en partie française.

Quatorze hôtels, une vingtaine d’entreprises de loisirs et quatorze restaurants ainsi qu’une société de location de voitures ont déjà fait part de leur adhésion à ce partenariat.

Pour bénéficier de toutes ces réductions exceptionnelles pouvant aller jusqu’à – 50 % pour une nuit d’hôtel par exemple, vous devez vous inscrire sur le site staycation-saint-martin.fr (avoir + de 18 ans).

Pour participer, c’est simple :

– Remplissez le formulaire d’inscription.

– Téléchargez votre carte virtuelle sur votre téléphone ou demandez votre carte physique à l’Office de Tourisme de Saint-Martin.

– Consultez la liste des établissements participants pour découvrir les offres disponibles.

– Présentez votre carte et un justificatif de domicile aux établissements participants lors du paiement pour bénéficier de votre offre. _AF

