ÉDUCATION : Visite du chantier du Collège 900

Dans le cadre des visites de terrain des projets de la Semsamar, les officiels se sont rendus sur le chantier du collège numérique 900 de la Savane qui sera livré à la rentrée 2025.

La pose de la première pierre du collège 900 a eu lieu de 17 avril dernier. Pour rappel, avec un budget de 34M€ dont 18 sont financés par l’État, le futur établissement scolaire sera doté d’une capacité de 900 élèves de la 6ème à la 3ème, de 7 bâtiments bioclimatiques de 5400m2 dont les toits seront dotés de 800m2 de panneaux photovoltaïques, 31 salles de classe, d’une salle multimédia munie d’équipements numériques, des locaux de vie scolaire, d’un réfectoire avec une cuisine centrale, un centre de documentation et d’information (CDI), un gymnase, des locaux administratifs, 4 logements de fonction, un abri cyclonique de 600 places en sous-sol et un parking sécurisé pour les véhicules de secours. Lors de la visite de terrain, Vincent Berton, préfet délégué, Dominique Démocrite Louisy, 3ème VP de la COM, la sénatrice Annick Pétrus, les représentants de la Semsamar, et Christian Climent-Pons, directeur de projet auprès du recteur de l’académie de la Guadeloupe et chargé du suivi de la reconstruction du système éducatif de Saint-Martin se sont entretenus avec IDP Antilles, cabinet d’architectes qui réalise la maîtrise d’ouvrages et les entreprises prestataires sur l’avancement des travaux. Si les délais sont pour le moment respectés, la question de l’aménagement pose encore problème. La Collectivité a reçu récemment les propriétaires des parcelles dont l’acquisition n’est pas encore garantie. Si les discussions à l’amiable sont privilégiées, Vincent Berton urge les responsables à lever la question du foncier d’ici novembre prochain afin de mener à bien ce chantier colossal dédié à l’éducation de la jeunesse saint-martinoise. En cas de blocage, le représentant de l’État pourrait user d’une procédure d’expropriation avec une rétribution financière en accord avec les estimations desdites parcelles. Autre problématique désormais réglée, la nappe phréatique qui a été surélevée pour minimiser le risque d’inondation. Avec une première grue de 15m trônant sur le chantier et l’arrivée prochaine de la seconde lorsque les fondations seront terminées, le bâtiment A devrait prendre vie courant du premier trimestre 2024.

La construction du bâtiment B sera terminée fin 2024 et le bâtiment C viendra compléter les travaux. En pic d’activité, le chantier du collège 900 comptera 117 personnes hors clause d’insertion en avril 2024

